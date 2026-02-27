Un ufficiale italiano ha dichiarato che la guerra in Ucraina ha causato all’Italia una perdita di circa 4-5 miliardi di euro. Ha aggiunto che la strategia adottata dal governo si può definire fallimentare, sottolineando come, dopo quattro anni, non si siano ottenuti risultati concreti nel conflitto tra Russia e Ucraina. La sua presa di posizione invita a riflettere sulla direzione delle politiche attuali.

Ucraina, Vannacci: "La guerra è costata all'Italia 4-5 miliardi. Strategia fallimentare" "La coalizione di governo dovrebbe ripensare soprattutto al fatto che dopo quattro anni di questa strategia fallimentare, non siamo stati capaci di cavare un ragno dal buco nel conflitto tra Russia e Ucraina". Così Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di 'Futuro Nazionale', ai microfoni di Radio24. "Questo conflitto è costato dai 4 ai 5 miliardi all'Italia – sottolinea -, miliardi che potevano andare agli ospedali, alle liste d'attesa, alle scuole, al lavoro, alle pensioni, alla sicurezza interna, a tutta una serie di problemi che gli italiani invece sentono un pochettino più vicini rispetto a una guerra che non è percepita come nostra".

