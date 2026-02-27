Ucraina tregua nell’area della centrale di Zaporizhzhia – la diretta

Questa mattina, alle prime luci, è stato annunciato un cessate il fuoco nella zona della centrale di Zaporizhzhia, portando momentaneamente stabilità in un'area spesso teatro di tensioni e scontri. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un'area strategica per la regione, che ha visto diversi episodi di conflitto negli ultimi tempi. La notizia viene diffusa in un momento di particolare attenzione internazionale sulla situazione.

Questa mattina a partire dalle 7 ora locale è stato dichiarato un cessate il fuoco nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina per consentire i lavori di riparazione e restauro presso la centrale termoelettrica e la linea di Ferrosplavnaya, "danneggiate il 10 febbraio dal fuoco delle forze ucraine". Lo ha affermato il Ceo di Rosatom Alexey Likhachev spiegando che i lavori "richiederanno almeno una settimana". Likhachev ha sottolineato che l'accordo di cessate il fuoco è stato raggiunto con la partecipazione del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi e il sostegno del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri russo.