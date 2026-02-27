Ucraina Santoro | C’è più democrazia in Russia

Durante una recente apparizione televisiva, un giornalista ha dichiarato che l’attuale sistema democratico in Ucraina non si può definire stabile o efficace. La sua analisi si concentra sulle caratteristiche del modello politico del paese, evidenziando alcune criticità e confrontandolo con altri contesti regionali. La discussione ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori e gli esperti del settore.

(Adnkronos) – "Non c'è una democrazia efficiente e consolidata in Ucraina". Michele Santoro si esprime così nel suo intervento a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. "Ne abbiamo sicuramente più di quanta ce ne sia in Russia", dice il conduttore nella discussione tra i due giornalisti sulla guerra in Ucraina innescata