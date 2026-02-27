Ucraina nuovo attacco russo con droni Diplomazia a stento

Nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina, un nuovo attacco con droni da parte della Russia ha provocato due feriti gravi. Le autorità ucraine hanno confermato l’incidente, che si aggiunge a una serie di attacchi recenti. La situazione rimane tesa e le operazioni di soccorso sono in corso. La diplomazia tra le parti coinvolte appare difficile in questo momento.

Ucraina. Nuovo attacco russo con droni nella regione di Zaporizhzhia: due persone ferite in modo grave. Una donna morta a Kherson. La guerra va avanti e anche la diplomazia a stento va avanti. Zelensky ha annunciato poco fa un nuovo round di colloqui che si dovrà tenere tra 10 giorni, ma questa data non è stata confermata dal portavoce del Cremlino. In collegamento l'inviato Vito D'Ettorre