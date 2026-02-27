Ucciso in ufficio a Livorno Francesco l’agente immobiliare che amava il basket Amico vero e presente

Un uomo è stato ucciso in un ufficio a Livorno, lasciando la città senza parole. La vittima, conosciuta per il suo impegno nel settore immobiliare e per la passione per il basket, lavorava nel centro cittadino. La notizia ha suscitato immediatamente grande attenzione tra amici e colleghi, che lo ricordano come una persona presente e sincera. La dinamica dell’accaduto è ancora al centro delle indagini.

Pistoia, 27 febbraio 2026 – La città di Pistoia è attonita davanti alla notizia dell’omicidio di Francesco Lassi, 56 anni, pistoiese molto conosciuto sia per la lunga attività come agente commerciale sia, negli ultimi anni, come agente immobiliare. Accoltellato e ucciso dopo una lite furibonda, orrore nell’ufficio dell’agente immobiliare Chi era Francesco Lassi, l'agente immobiliare ucciso a Livorno Aveva cominciato a lavorare dopo gli studi al Pacini di Pistoia, ma era conosciuto anche per l’amore per il basket e per il suo impegno in politica: si era anche candidato con il Movimento 5 Stelle. Una persona attiva e dinamica, gran lavoratore e proprio mentre lavorava ha perso la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sangue a Livorno, agente immobiliare accoltellato e ucciso nello studio del commercialistaLivorno, 26 febbraio 2026 – Un delitto in pieno centro nello studio di un commercialista.

Accoltellato e ucciso dopo una lite furibonda, orrore nell’ufficio dell’agente immobiliareLivorno, febbraio 2026 – Un delitto efferato a Livorno, è stato commesso ieri pomeriggio intorno alle 16.

Chi era Francesco Lassi, il professionista ucciso a coltellate in ufficio: l’impegno in politicaOriginario della provincia di Pistoia, a Livorno aveva in uso la stanza di uno studio di commercialisti. L’omicidio accade nella centralissima in via Grande. Fermato un sospettato ... lanazione.it

