Tyla aprirà il concerto del rapper Travis Scott alla Rcf Arena

Il prossimo 17 luglio, alla Rcf Arena, sarà la cantante sudafricana Tyla ad aprire il concerto di Travis Scott, nell’ambito del festival Hellwatt. L’evento promette un grande coinvolgimento per gli appassionati di musica urbana e rap, con un’anticipazione che si sta facendo notare tra i fan delle due star. La serata sarà caratterizzata da un mix di generi e performance energiche.

Sarà la cantante sudafricana Tyla ad aprire il concerto del rapper statunitense Travis Scott, il 17 luglio a Rcf Arena, all'interno di Hellwatt Festival. Tyla è vincitrice del Grammy Awards 2024 nella categoria "Best African Music". Il suo omonimo album di debutto vanta collaborazioni con nomi importanti del panorama musicale mondiale tra cui lo stesso Travis Scott, Tems, Gunna, Becky G, Skillibeng e Kelvin MomoInviato. La musica di Tyla è un'esperienza che supera i limiti convenzionali. Le sue canzoni, permeate dalla sua vibrante personalità, offrono un'interpretazione innovativa del pop e dell'R&B, arricchita dall'energia dell'Amapiano sudafricano e da un approccio alla produzione che trasmette un senso di novità in ogni brano.