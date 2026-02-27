Tuttosport | Napoli conto alla rovescia per Anguissa e De Bruyne | Conte stringe i denti a Verona

Il Napoli si prepara a completare le operazioni di acquisto di Anguissa e De Bruyne, con le trattative in fase avanzata. L’allenatore sta affrontando l’ultimo ostacolo prima di poter contare sui nuovi giocatori, mentre la squadra si concentra sulla partita di Verona. La situazione è in fase di definizione, con le trattative che stanno per concludersi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L'emergenza sta per finire, ma serve ancora uno sforzo. Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli si prepara alla trasferta del Bentegodi contro l'Hellas con l'obiettivo di resistere fino al rientro definitivo dei big. Gli azzurri affronteranno un Verona ultimo in classifica, aggrappato alle residue speranze salvezza, mentre Conte attende di riabbracciare i suoi uomini chiave. Raffaele Auriemma su Tuttosport sottolinea che a Verona torneranno almeno in panchina Gilmour e Lukaku. Entrambi hanno aumentato il minutaggio nell'amichevole contro il Giugliano, con Big Rom autore di una doppietta.

Udinese – Napoli: un top stringe i denti ma Conte è costretto a un cambioManca sempre meno per la sfida tra Napoli e Udinese, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15.

Calcio Napoli, rientri in vista: Anguissa accelera, De Bruyne punta il TorinoNon solo Anguissa verso il ritorno in casa Calcio Napoli: anche Kevin De Bruyne si prepara a testare la condizione per la prima convocazione dopo...

