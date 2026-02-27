Il 27 febbraio 1988, durante la finale del Festival di Sanremo, tutti i presenti si alzarono in piedi e l’Ariston esplose in un applauso quando il palco si fermò per fare spazio a Alberto Tomba. Il giovane sciatore italiano aveva appena ottenuto la medaglia d’oro nello slalom speciale alle Olimpiadi di Calgary grazie a una rimonta impressionante.

Il 27 febbraio 1988 la finale del Festival di Sanremo si fermò per lasciar spazio a un giovane sciatore italiano: Alberto Tomba, che con una rimonta straordinaria conquistò l’oro olimpico nello slalom speciale alle Olimpiadi di Calgary. Il secondo dopo quello conquistato due giorni prima nel gigante. All'Ariston il programma della gara canora viene stravolto proprio per permettere il collegamento in diretta col Canada. Uno dei momenti televisivi più simbolici dell’Italia degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti in piedi e l’Ariston che esplode: quando Sanremo si fermò per Alberto Tomba

“Ma quella è…”. Sanremo 2026, entra all’improvviso sul palco e il pubblico esplode: poi silenzio e tutti in piediLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha affiancato alla competizione un momento dedicato alla memoria, con un omaggio a Ornella Vanoni,...

Sanremo 2026, sorpresa Laura Pausini: come si presenta sul palco. Esplode l’AristonC’è un momento, nel cuore della terza serata del Festival di Sanremo, in cui anche le icone sembrano tornare semplicemente persone.

27 febbraio 1988: Sanremo si ferma per l'oro di Tomba a Calgary

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Livorno sbarca a Sanremo: tutti in piedi per Enrico Nigiotti. Il cantante labronico si esibisce tra i Big; Dovremmo smetterla di alzarci in piedi quando in classe entra un professore; Sanremo, Fausto Leali scuote il Festival a mezzanotte: tutti in piedi per lui, a 81 anni è ancora una delle voci più belle della musica italiana; Sanremo 2026, le pagelle della terza serata: incanta Ramazzotti, Arisa e Brancale ancora in Top 5.

Tutti in piedi per Alysa Liu: un oro che fa emozionare (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu

Tutti in piedi per Marco Belinelli, è la BeliNight. Alla Virtus Arena arriva anche PolonaraBOLOGNA – E’ la BeliNight, l’addio al basket giocato di Marco Belinelli, in scena alla Virtus Arena, anticipo della gara tra la Virtus e Tortona. E' una serata particolare per me, per la mia ... bologna.repubblica.it

È il 27 febbraio 1988 quando Alberto Tomba conquista il suo secondo oro olimpico della carriera. Per l’occasione, il Festival di Sanremo si interrompe momentaneamente per permettere in onda la diretta della 2ª manche #SciAlpino #AlpineSkiing #Ol x.com

Sabato sera, l'Italia intera è incollata alla TV per la finalissima del Festival di Sanremo, ma a un certo punto tutto si ferma. Musica interrotta, presentatori (Miguel Bosé e Gabriella Carlucci) che cedono la linea... e il motivo è uno solo: Alberto Tomba. In quel febb - facebook.com facebook