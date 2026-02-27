Tutti i duetti Arriva TonyPitony

Stasera si terrà un evento musicale che vede protagonisti diversi artisti e collaborazioni speciali. Tra le esibizioni previste, ci saranno duetti e cover interpretate da cantanti di rilievo, accompagnate da cori e orchestre. L’appuntamento promette una serata ricca di musica dal vivo, con performance in cui si alternano brani noti e momenti di confronto tra artisti. La serata si svolge in un contesto aperto al pubblico, offrendo un panorama vario di generi e stili.

Ecco duetti e cover di stasera: Arisa con il Coro Teatro Regio di Parma Quello che le donne non dicono; Bambole di Pezza con D'Avena Occhi di gatto; Chiello Mi sono innamorato di te; D'Amico con Pupo e Bosso Su di noi; Ditonellapiaga con TonyPitony The Lady is a Tramp; Brock con Fabrizio Moro Portami via; Lamborghini con Las Ketchup Aserejé; Nigiotti con Alfa En e Xanax; Meta con Dardust Golden Hour; Fedez & Masini con Stjepan Hauser Meravigliosa creatura; Renga con Giusy Ferreri Ragazzo solo, ragazza sola; Fulminacci con Fagnani Parole parole; J-Ax con Ligera County Fam. E la vita, la vita; LDA & Aka 7even con De Piscopo Andamento lento;