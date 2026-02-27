Federica Brignone si prepara per il SuperG di Soldeu, previsto domani, dopo aver rinviato la discesa libera di oggi, vinta dalla svizzera Sutter con Sofia Goggia al terzo posto. La sciatrice ha dichiarato di non essere ancora guarita e di aver avuto dubbi sulla sua presenza in gara, lasciando aperta la possibilità di smettere. La sua partecipazione sembra certa, a meno di sorprese.

La campionessa olimpica è a Soldeu e domani dovrebbe partecipare al SuperG ma per la prima volta sta pensando seriamente al ritiro: troppo forte il dolore alla gamba operata. Federica Brignone domani, a meno di sorprese clamorose, sarà alla partenza del SuperG di Soldeu dopo aver rinviato alla discesa libera di oggi vinta dalla svizzera Sutter con Sofia Goggia che ha chiuso al terzo posto (come nella libera olimpica di Cortina). La Brignone che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha vinto l’oro in superG e in gigante è a Soldeu ma le sue condizioni fisiche non sono ottimali e il dolore molto forte alla gamba operata la sta facendo riflettere sul suo futuro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tutti i dubbi di Federica Brignone: “Non sono guarita, potrei smettere”

Federica Brignone salta la discesa di Soldeu: le motivazioni e i dubbi sul suo futuroFederica Brignone non parteciperà alla discesa libera femminile di Soldeu, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026.

Federica Brignone e gli ultimi dubbi olimpici, oggi le prime prove a Cortina: "Sensazioni contrastanti"Federica Brignone deve risolvere gli ultimi dubbi e capire a quali gare olimpiche potrà partecipare.

Il ritorno sulla neve di Federica Brignone | FISI TV

Per far capire a tanti l'incredibile stagione che Lindsey Vonn stava disputando a 41 anni, vi diamo qualche numero. Sta per prendere il via la discesa libera della tappa di Coppa del Mondo in quel di Soldeu e tra le grandi assenti, oltre a Federica Brignone, c'è - facebook.com facebook

Non è stato un rientro semplice per Federica Brignone dopo le Olimpiadi Il fisico presenta ancora il conto e a Soldeu la valdostana ha dovuto fermarsi, saltando una prova per il dolore alla gamba. Ora Fede dovrà valutare giorno per giorno come gestire il x.com