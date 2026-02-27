Tutta Europa le chiede di mollare la poltrona all’Onu ma la Albanese non schioda e querela Trump

Tutta Europa chiede a Francesca Albanese di lasciare il suo incarico all’ONU come relatrice sulla Palestina, ma lei respinge le pressioni e presenta una querela contro Trump. Albanese dichiara che tutte le accuse rivoltele sono false e diffamatorie, ribadendo la propria posizione. La richiesta di dimissioni e la risposta legale arrivano in un contesto di tensione internazionale.

”Tutto quello che è stato detto di me è falso ed è diffamatorio”, è la replica di Francesca Albanese alla richiesta di dimissioni da relatrice dell’Onu sulla Palestina che le arriva da tutto il mondo. E si limita a dire che “al di là di Francia, Germania e Italia continuo a ricevere apprezzamenti istituzionali” per gli ”850 giorni spesi a documentare atti di genocidio”. Sarà, ma intanto la sua famiglia, non senza il suo consenso, se la prende con Donald Trump e annuncia di avere intentato causa contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i membri della sua amministrazione per le sanzioni imposte ad Albanese. I querelanti sono il marito di Albanese, Massimiliano Cali, e sua figlia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Perché la Francia chiede le dimissioni di Albanese da relatrice OnuA suscitare la dura reazione di Parigi sono state le parole su Israele pronunciate il 7 febbraio in videocollegamento con l’Al Jazeera Forum di Doha.

