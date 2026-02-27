Tumore al seno una bresciana nominata Ambasciatrice in Rosa a Montecitorio

Una donna di Brescia è stata nominata Ambasciatrice in Rosa e ha preso parte all'evento a Montecitorio, presso la Sala della Regina. Si tratta di una rappresentante del volontariato nazionale che ha varcato quella soglia per essere riconosciuta per il suo impegno nel campo del tumore al seno. La cerimonia ha visto la presenza di vari attori del settore.

C'è un pezzo di Brescia tra le eccellenze del volontariato nazionale che hanno varcato la soglia della Sala della Regina, a Montecitorio. Dina Coccaglio, colonna del Comitato Lombardia di Komen Italia, è stata ufficialmente nominata "Ambasciatrice in Rosa 2026" in una cerimonia solenne tenutasi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Sociale: approvato progetto “Nastro rosa sotto la Torre” per le donne con tumore al senoPisa, 27 dicembre 2025 – La Giunta comunale di Pisa ha approvato il progetto sportivo “Nastro Rosa sotto la Torre”, promosso dall’ASD Club Scherma...

Scherma, a Udine per il primo incontro nazionale “Nastro Rosa”: in pedana 55 donne operate di tumore al senoUdine – Un momento di condivisione e confronto, che ha regalato emozioni e spettacolo.

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Tumore al seno: in Italia cala la mortalità del 6% in cinque anni; Tumore al seno metastatico: lo screening aumenta la sopravvivenza al IV stadio; Screening, farmaci intelligenti e chirurgia sempre più su misura riducono la mortalità per cancro al seno; La storia di Chiara e Teresa, unite da una diagnosi di tumore metastatico, che il 3 marzo incontreranno Sergio Mattarella al Quirinale: Quel giorno rappresenteremo le 55 mila donne italiane che convivono con la malattia. E intanto, una si è sposata e l'altra h.

Cancro al seno, in 25 foto il dopo che diventa speranza (e ricerca)L'8 marzo la società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo e l'azienda produttrice di intimo Pompea inaugurano Shoot the cancer, una mostra fotografica e un’asta benefica collettiva il cui ricava ... vita.it

Tumore al seno, a Pescara ecco la crioablazione, prima volta in AbruzzoPer la prima volta in Abruzzo, una donna con un tumore della mammella a basso rischio potrà essere trattata senza intervento chirurgico. (ANSA) ... ansa.it

La prevenzione non aspetta un calendario. Il tumore al seno può colpire in qualsiasi momento: per questo è importante prendersi cura di sé tutto l’anno. Cosa fare: Visite senologiche regolari Autopalpazione mensile Controlli personalizzati con profe - facebook.com facebook