Trump ridefinisce gli equilibri globali | 14 arresti antidroga

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'arresto di 14 persone coinvolte in operazioni antidroga, segnando un intervento diretto nella lotta al traffico illecito. L'azione fa parte di una strategia più ampia che mira a rafforzare il controllo sulla criminalità organizzata e a mostrare una posizione di fermezza sulla scena internazionale. La notizia arriva mentre si intensificano le attività di sicurezza e contrasto alle droghe nel paese.

Donald Trump intensifica la sua strategia geopolitica con mosse che potrebbero ridefinire gli equilibri internazionali Washington, 27 febbraio 2026 – Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, sta rafforzando la sua strategia di realpolitik con decisioni che potrebbero avere ripercussioni globali. L’amministrazione americana sta adottando un approccio pragmatico e assertivo, con un particolare su alleanze tradizionali e nuove sfide geopolitiche. La mossa più recente, ancora in fase di sviluppo, potrebbe coinvolgere alcuni dei principali attori internazionali, con implicazioni significative per l’economia e la sicurezza. La strategia di Trump si basa su una combinazione di diplomazia aggressiva e misure unilaterali, con l’obiettivo di rafforzare la posizione degli Stati Uniti sul palco mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lagarde: “Trump mette in discussione gli equilibri globali”Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un’intervista con l’emittente Rtl.

La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump. Stop storico alle tariffe imposte senza l’ok del Congresso: una decisione che ridefinisce i limiti del potere presidenziale e pesa sulla politica commerciale americana. Cosa cambia ora x.com

La Ragione. . In una lunga intervista alla BBC, Hillary Clinton accusa Donald Trump di “cover up”, un insabbiamento nella gestione e pubblicazione dei fascicoli legati al defunto finanziere Jeffrey Epstein, al centro di uno dei più gravi scandali sessuali degli ult - facebook.com facebook