trump e il populismo giuridico parla arianna vedaschi

Oggi alle Pecore Elettriche si discute di come il populismo influenzi il sistema legale, con la presenza della professoressa Arianna Vedaschi. La sua esperienza nel diritto pubblico comparato permette di analizzare le dinamiche tra politica e istituzioni giudiziarie in un contesto globale. La conversazione si concentra sulle tendenze emergenti e sui modelli di comportamento adottati da figure politiche di rilievo.

Ospite delle Pecore Elettriche di oggi è la professoressa Arianna Vedaschi, ordinaria di Diritto pubblico comparato all’Università Bocconi di Milano, co-autrice di “Donald Trump e il futuro della democrazia americana" (Bocconi University Press). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

