Trovato un cadavere ipotesi omicidio FOTO

Nelle scorse ore il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno di un'abitazione di Via Reginaldo Giuliani. Da quanto appreso, sul corpo ci sarebbe delle ferite di arma da taglio. Non è esclusa quindi la pista dell'omicidio. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del nucleo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Cosenza, cadavere in auto in via Popilia: ipotesi omicidio(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi, mercoledì 13 gennaio, in un'autovettura nel quartiere popolare di via Popilia a Cosenza.

Trovato cadavere di donna / FOTOIl cadavere di una donna è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, nell'area dell'ex Cnr di Scandicci.

TROVIAMO UN CADAVERE DECOMPOSTO DA MESI NELLA SCUOLA ABBANDONATA!

Temi più discussi: Trovato un cadavere nel Cuneese, ipotesi esecuzione; Cadavere accanto all’auto nelle campagne cuneesi: c’è l’ipotesi di un’esecuzione; Automobilista trova un cadavere per strada: l'ipotesi dell'esecuzione; Torino, 58enne trovato morto in strada a Santa Rita con una ferita alla gola: accanto al cadavere, un coltello. L'ipotesi del suicidio.

Trovato un cadavere in spiaggia nel Siracusano, ipotesi migrante morto in traversataIl cadavere di un giovane di origini nordafricane è stato trovato sulla spiaggia di Punta delle Formiche a Pachino, nel Siracusano. ilsicilia.it

Trovato un cadavere nel Cuneese: l’ipotesi di un’esecuzione per drogaIl ritrovamento a Bra. La vittima è un 25enne albanese, ucciso con un colpo di pistola alla nuca. La procura di Asti ha aperto l’indagine ... quotidiano.net

Nocera Inferiore, trovato cadavere il 78enne scomparso - facebook.com facebook

Trovato un cadavere in una barca ormeggiata al Waterfront: è un uomo di 50 anni x.com