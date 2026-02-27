Triumph svela la Tf 250 E special edition e i piloti per la stagione enduro 2026

Triumph ha presentato la Tf 250 E Special Edition e annunciato i piloti che prenderanno parte alla stagione enduro 2026. Il team ufficiale italiano del marchio britannico si sta preparando per affrontare sia il campionato italiano che le competizioni mondiali. Dopo un 2025 ricco di successi, tra cui il titolo italiano e una vittoria mondiale, ora si concentrano sulla prossima stagione.

La stagione 2026 dell'enduro è ormai pronta ad accendersi e Triumph Italia ha prontamente alzato il sipario sui propri programmi sportivi per la nuova annata. Il team Triumph Motorcycles Italia Racing, emanazione ufficiale della filiale italiana nata dalla sinergia con il Jolly Enduro Team, si presenta al via della nuova stagione agonistica con una line-up stabile e con una nitida consapevolezza del proprio potenziale. Come lo scorso anno, infatti, ci sarà di nuovo Morgan Lesiardo a guidarne l'attacco verso i massimi allori della disciplina, in Italia e non solo, spalleggiato ancora una volta dal giovane Luca Colorio. Nella categoria Junior ci saranno invece il portoghese Francisco Leite e l'ungherese Roland Liszka.