Triathlon Scatta la stagione Domenica il Cus a Forlì

La stagione di triathlon sta per partire e l’appuntamento di domenica prossima a Forlì segnerà il debutto ufficiale. Gli atleti sono pronti a scendere in acqua e affrontare le varie prove previste. La manifestazione rappresenta il primo evento importante del calendario, attirando partecipanti da diverse zone e creando attenzione tra gli appassionati. Tutto è pronto per questa avvio di stagione.

Ancora pochi giorni di attesa per l'avvio ufficiale della stagione agonista 2026 che si aprirà domenica prossima a Forlì. Sotto i riflettori il duathlon sprint che di fatto sarà la 1^ prova del Circuito Regionale Fitri Age Group '26, competizione "a tappe" che quest'anno conta ben 11 gare. Saranno tre i portacolori del team giallonero: osservato speciale Marco Vitali, che l'anno passato ha raggiunto importanti traguardi, sia sulle distanze brevi sia in quelle più lunghe e impegnative. La stagione 2026 già si preannuncia densa di appuntamenti con il record di 15 atleti già iscritti al triathlon olimpico del Lago di Caldaro, una delle gare più "anziane" e difficili del calendario federale, in programma per il 9 maggio.