Treviso | cantiere stazione passa controlli antimafia ma ritardi

A Treviso, il cantiere della stazione è stato sottoposto a controlli antimafia che sono durati tre ore e si sono conclusi senza riscontrare criticità. L’ispezione ha coinvolto le operazioni di verifica, e l’esame si è svolto ieri senza problemi. Non sono state individuate anomalie o irregolarità durante il controllo, che ha riguardato specificamente il cantiere in questione.

Controlli antimafia a Treviso: il cantiere della stazione passa l'esame Un'ispezione antimafia ha passato al setaccio il cantiere della stazione di Treviso per tre ore ieri, senza trovare criticità. Il prefetto Angelo Sidoti ha definito l'operazione periodica e ordinaria, mentre il sindaco Mario Conte ha espresso soddisfazione per l'assenza di infiltrazioni ma ha ribadito la necessità di accelerare i lavori. La squadra di polizia, carabinieri, Direzione Distrettuale Antimafia e Ispettorato del Lavoro ha controllato il cantiere lumaca della stazione, aperto nel 2022 e in ritardo rispetto alle tempistiche previste. Il sindaco Conte ha sottolineato l'importanza dei controlli, anche se l'appalto non è del Comune, e ha promesso di discutere con il prefetto i dettagli dell'ispezione.