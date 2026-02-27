Trento | 48 ore di blackout per il cambio medico ecco perché

A Trento, nelle prime ore di sabato, il sistema TreC+ sarà temporaneamente disattivato per un intervento tecnico programmato. L’obiettivo è effettuare un aggiornamento che richiederà circa 48 ore di interruzione, durante le quali i cittadini non potranno accedere ai servizi digitali legati alla gestione delle pratiche mediche. La sospensione interesserà l’intera rete e coinvolgerà numerosi utenti della città.

L’intervento tecnico che blocca il cambio medico: cosa succede a Trento. Sabato mattina alle 6:00, mentre molti trentini si preparano per la giornata, il sistema TreC+ si fermerà per un intervento tecnico cruciale. L’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Trento ha annunciato che per 48 ore consecutive, fino a lunedì 2 marzo alle 7:00, le funzioni Cambia il medico e Orari medico non saranno disponibili. Questo stop temporaneo riguarda specificamente la piattaforma che consente ai cittadini di scegliere o cambiare il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, oltre a consultare gli orari di ricevimento. L’intervento tecnico è necessario per allineare l’anagrafe sanitaria provinciale di Trento con l’Anagrafe nazionale assistiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

'Cambio medico' sospeso fino a lunedì: 48 ore di stop per il servizio TreC+Da sabato alle 6 fino alle 7 di lunedì 2 marzo le funzioni “Cambia il medico” e “Orari medico” del sistema TreC+ non saranno disponibili.

