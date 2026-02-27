Treni soppressi e ritardi | Da due mesi va peggio

Da oltre due mesi, i pendolari devono fare i conti con un aumento delle soppressioni e dei ritardi dei treni. La situazione si è fatta più complicata, provocando disagi quotidiani e lunghe attese in stazione. Le segnalazioni si moltiplicano, mentre le corse programmate continuano a registrare cancellazioni e ritardi che complicano gli spostamenti di molti utenti.

Troppi treni soppressi e convogli in ritardo. Una situazione che sembra peggiorata nelle ultime settimane: così il presidente del Consiglio comunale Francesco Bottene e i capigruppo hanno inviato una richiesta ufficiale di incontro e audizione ai vertici regionali e ferroviari per affrontare il perdurante malfunzionamento del servizio di trasporto pubblico sul territorio. La nota è stata protocollata e indirizzata direttamente all’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, all’ad di Trenord Andrea Severini e al presidente della V Commissione territorio, Jonathan Lobati. "L’iniziativa nasce dalla necessità di rappresentare con forza le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

