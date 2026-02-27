Treni Fs | disagi per viaggiatori sciopero nazionale dalle 21 di stasera

Da questa sera alle 21 e per le successive 24 ore, il personale del gruppo Fs ha indetto uno sciopero nazionale che coinvolge i treni in tutta Italia. La misura è stata annunciata da alcune sigle sindacali autonome e sta causando disagi ai viaggiatori che prevedevano spostamenti nelle prossime ore. I treni potranno subire cancellazioni e variazioni sia oggi che domani.

Roma, 27 feb. (askanews) – Disagi per chi viaggia in treno tra stasera e domani. Scatterà infatti dalle 21 di oggi lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Fs, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Lo stop terminerà alle 21 di domani, sabato 28 febbraio. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale”, avverte Fs. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di sabato 28 febbraio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sciopero treni: stop di 24 ore a partire dalle 21 di stasera. Le fasce garantiteROMA – Treni a rischio oggi, 9 gennaio e domani, 10 gennaio 2026 in tutta Italia per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia,...

Sciopero nazionale dei treni 28 febbraio, agitazione indetta dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato, coinvolto anche trasporto localeLa data da segnare è sabato 28 febbraio, anche se l’astensione dal lavoro potrebbe partire già dalle 21 di venerdì 27, per concludersi alle 20.

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Sciopero nazionale trasporti dal 26 al 28 febbraio: stop voli Ita, EasyJet e treni FS, Italo, Trenord con fasce garantite e rimborsi; Oggi scatta lo sciopero dei treni, stop di 24 ore tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio: info e orari; Sciopero aerei oggi e treni il 27 e 28 febbraio. Che cosa sapere; Sciopero nazionale, treni a rischio per 24 ore: disagi anche in Friuli.

Sciopero nazionale dei treni: corse a rischio per 24 oreDisagi in vista per i pendolari. Dalle 21 di questa sera, 27 febbraio, alla stessa ora di domani, 28 febbraio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper ... radioluna.it

Sciopero treni del 27 e 28 febbraio, altri giorni di disagi: orari, fasce di garanzia e rimborsoIl personale ferroviario si ferma dalle 21 di venerdì alle 20:59 di sabato. Disagi, ritardi e cancellazioni sono però possibili anche prima e dopo il periodo dello sciopero. Come funzionano i ... quifinanza.it

Treni, Fs: disagi per viaggiatori, sciopero nazionale dalle 21 di stasera x.com

Treni, Fs: disagi per viaggiatori, sciopero nazionale dalle 21 di stasera - facebook.com facebook