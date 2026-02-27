Treni delle Olimpiadi | La Milano-Sondrio resti potenziata

Si discute di un potenziamento dei treni sulla linea Milano-Sondrio, con l’obiettivo di migliorare i servizi quotidiani. L’attenzione è rivolta alle esigenze di pendolari e studenti, che utilizzano regolarmente questa tratta. La proposta mira a garantire una maggiore capienza e affidabilità, senza limitarsi alle esigenze temporanee delle Olimpiadi. La decisione coinvolge enti e operatori del settore ferroviario.

Più treni per chi tutti i giorni li usa per andare a scuola e al lavoro, non solo per atleti olimpici, tifosi e turisti, ma anche per chi tutti i giorni li usa per andare a scuola e al lavoro. A chiedere che prosegua il potenziamento del servizio di trasporto ferroviario con corse ogni mezz’ora sulla Milano – Lecco – Sondrio anche dopo le Olimpiadi invernali in Valtellina, è la presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann. Lo chiede direttamente al governatore lombardo Attilio Fontana e all’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Franco Lucente. "Il lascito delle Olimpiadi deve tradursi in un miglioramento concreto e duraturo per il territorio – spiega la presidente lecchese -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

