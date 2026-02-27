tredozio tra ricostruzione e 60 anni del palio

Tredozio si presenta come un paese dove passato e presente si intrecciano senza forzature. La sua storia si riflette nelle strade e nelle tradizioni che resistono negli anni, creando un’atmosfera autentica e senza troppi fronzoli. Chi lo percorre si confronta con un luogo che racconta di momenti condivisi e di radici profonde, lasciando un’impressione duratura a chi decide di fermarsi.

"Tredozio non è un luogo da visitare. È un tempo da abitare. Non lo trovi sulle guide in prima pagina, ma chi ci arriva non se ne dimentica. Non ci sono attrazioni da lista spunta-turista: qui si spuntano pensieri, si riprende fiato". Questa presentazione in testa al sito del Comune è di buon auspicio per il 2026, perché dovrebbe essere l’anno della partenza per la ricostruzione post alluvione e post terremoto e perché si punta sulla ripartenza del turismo, ad iniziare dalla 60ª edizione della Sagra e Palio dell’Uovo, in programma a Pasqua e Pasquetta il 5 e 6 aprile prossimo. Per quanto riguarda la ricostruzione spiega il sindaco Giovanni Ravagli: "Riguardo agli interventi post alluvione, il 2026 sarà l’anno in cui inizieranno tutti gli interventi già finanziati e quelli comunali già appaltati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

