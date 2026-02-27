Tredici Pietro si prende l’Ariston dopo il flop del microfono | Stavolta funziona E dedica tutto a Bologna
Dopo un inizio difficile con il microfono che ha smesso di funzionare, il cantante è riuscito a riprendersi e portare a termine la performance. Sul palco dell’Ariston ha dimostrato di saper gestire la situazione, dichiarando che questa volta tutto è andato bene. La serata si è conclusa con un’esibizione senza intoppi, lasciando il pubblico soddisfatto.
Dopo la suspence della prima esibizione, con il microfono che ha dato forfait, tutto è andato liscio sul palco dell'Ariston per Pietro Tredici. Quinto ad esibirsi, il 29enne bolognese, figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, ha affrontato il pubblico del Festival con una grande energia che ha.
“Parlavo al vuoto”: il microfono non funziona, problemi tecnici per Tredici Pietro a Sanremo 2026. La falsa partenza, poi l’intervento di Carlo Conti – VIDEOIl debutto sul palco dell’Ariston non si scorda mai, a maggior ragione se accompagnato dal più classico degli imprevisti della diretta.
