Tredici Pietro si prende l’Ariston dopo il flop del microfono | Stavolta funziona E dedica tutto a Bologna

Dopo un inizio difficile con il microfono che ha smesso di funzionare, il cantante è riuscito a riprendersi e portare a termine la performance. Sul palco dell’Ariston ha dimostrato di saper gestire la situazione, dichiarando che questa volta tutto è andato bene. La serata si è conclusa con un’esibizione senza intoppi, lasciando il pubblico soddisfatto.