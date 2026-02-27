Tredici Pietro è a Sanremo per diventare grande

Tredici Pietro è a Sanremo per esibirsi, portando sul palco il suo percorso musicale. Nell’ultimo anno, il cantante ha attirato l’attenzione con il suo album

È strano come le cose cambino in pochissimo tempo. Nell’ultimo anno - complice quello che per me è stato uno dei dischi del 2025, ovvero Non Guardare Giù - mi è capitato di confrontarmi con Tredici Pietro. Non per forza sui massimi sistemi o sul suo disco, ma anche. Ho sempre apprezzato una forma di genuinità che arriva da Pietro, vista anche la sua storia, e l’ho sempre visto come un ragazzo leggero, nel senso che sapeva dare la giusta leggerezza alla vita. Poi ho visto questa leggerezza contaminarsi di consapevolezza, in uno di quei tunnel che sembrano macchiare e confondere le carriere musicali, nonché le vite delle persone, ma noi siamo qui solo per valutare le prime. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

“Ci ucciderà la fretta di arrivare, il bisogno di essere subito performanti. Vogliamo diventare come l’IA? Non credo”: il debutto di Tredici Pietro a Sanremo 2026Il rapper debutta al Festival di Sanremo 2026 con "Uomo che cade", un brano sul cadere e rialzarsi.

