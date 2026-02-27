Tredicenne colta da malore durante l' allenamento di pallavolo Rianimata dagli allenatori | Il suo viso stava diventando cianotico È in terapia intensiva

Una ragazza di 13 anni ha accusato un malore durante una sessione di allenamento di pallavolo a Chioggia, in provincia di Venezia. Gli allenatori sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a rianimarla, descrivendo il suo volto come cianotico. Attualmente si trova in terapia intensiva, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Colpita da un arresto cardiaco - nonostante la giovanissima età - dopo un allenamento di pallavolo. È successo lunedì sera (23 febbraio) a una ragazzina di 13 anni, ora in terapia intensiva, nella palestra della scuola media Olivi a Chioggia. Il malore Terminata la sessione di allenamento, la giovane si è accasciata a terra davanti alle compagne e agli allenatori della squadra. Per una frazione di secondo Matteo Bivi (nella foto in basso), uno dei tecnici della società sportiva, ha pensato al malore, ma accorrendo verso di lei e girandola su un fianco si è accorto subito che si trattava di una situazione ben più grave e inaspettata.