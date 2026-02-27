Tre giovani di Fiorano, provenienti da Spezzano, si preparano a sfilare sul palco di Sanremo, pronti a portare la loro energia e talento davanti a un pubblico nazionale. La loro presenza rappresenta un’occasione importante per mostrare le proprie capacità e aprire nuove strade nel mondo dello spettacolo. La loro partecipazione si inserisce in un percorso di crescita e impegno nel settore musicale.

Un po’ di Fiorano, o meglio di Spezzano, al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ci sarà anche un ‘pezzo’ della frazione fioranese, con tre giovani musicisti protagonisti, a vario titolo, accanto all’artista Chiello, giovane rapper veronese che, tra gli artisti più attesi della kermesse sanremese, presenterà il brano ‘Ti penso sempre’. Parliamo di Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni: i primi due legati anche dal punto di vista familiare, essendo fratelli, e a loro volta legati a Pigoni da un percorso artistico comune e da solide radici nel fioranese. Il primo, laureato in pianoforte e in composizione per la musica applicata alle immagini al Conservatorio Martini di Bologna, collabora con Chiello come musicista e co-compositore e accompagnerà l’artista veronese al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre giovani fioranesi alla conquista di Sanremo

