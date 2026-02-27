Trasporto irregolare di carne bovina | scatta la denuncia

La Polizia locale di Padova ha avviato un’indagine sul trasporto irregolare di carne bovina, culminata con una denuncia. Un uomo di 56 anni, italiano e dipendente di una ditta lombarda, è stato coinvolto nell’operazione. L’intervento ha portato al sequestro della merce e all’identificazione del responsabile. La vicenda si aggiunge a un’azione più vasta contro il trasporto illecito di prodotti alimentari.

Ancora una brillante operazione messa a segno dalla Polizia locale di Padova. Nei guai è finito un cittadino italiano di 56 anni, dipendente di una ditta lombarda. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di trasporto irregolare di carne bovina destinata al consumo alimentare.