Trapianto fallito infermiere di Bolzano | Ho versato il ghiaccio nel box che conteneva il cuore lo ha chiesto l’equipe di Napoli

Un'infermiera di Bolzano ha riferito di aver versato ghiaccio nel contenitore che conteneva il cuore, su richiesta dell’equipe di Napoli, durante un tentativo di trapianto. La relazione della commissione regionale sul caso di Domenico è stata completata ed è ora sotto analisi del Ministero della Salute. Nuovi dettagli sono emersi dai verbali dell'inchiesta riguardante il fallimento dell’intervento.

Prosegue il lavoro dei magistrati. Le rivelazioni di un operatore sanitario dell'ospedale da cui è partito l'organo poi 'bruciato'. Intanto gli ispettori regionali inviati da Fico relazionano al ministero della Salute La relazione della commissione regionale sul caso del piccolo Domenico è stata completata ed è ora al vaglio del Ministero della Salute, mentre emergono nuovi dettagli dai verbali dell'inchiesta sul trapianto fallito. "Ho attivato subito tutti i poteri per capire cosa fosse successo, poi vedremo", ha spiegato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania.

Trapianto Domenico, l'infermiere di Bolzano: "Ho messo io ghiaccio secco, chirurga di Napoli ha detto che andava bene"Ascoltato dagli inquirenti, l'infermiere dell'ospedale di Bolzano che si trovava in sala operatoria durante l'espianto del cuore destinato a Domenico

