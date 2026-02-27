Trapianto e inchiesta a Bolzano | le rivelazioni sulle carenze di attrezzature e sulle responsabilità

A Bolzano, un'inchiesta sui trapianti ha portato alla luce testimonianze riguardanti l'uso di contenitori non sterili e ghiaccio sciolto durante le procedure. Sono state emesse le prime sanzioni interne e si stanno cercando i responsabili. L'indagine si concentra sulle carenze di attrezzature e sulla gestione delle operazioni di trapianto nella struttura coinvolta.

Inchiesta trapianto: a Bolzano spuntano testimonianze su contenitori non sterili e ghiaccio sciolto. Prime sanzioni interne mentre si cercano i responsabili. Emergono nuovi e inquietanti dettagli sulle fasi che hanno preceduto il delicato trapianto destinato a un piccolo paziente napoletano. Le recenti deposizioni fornite agli inquirenti da un operatore sanitario del nosocomio di Bolzano gettano una luce diversa sulla gestione dell'organo, evidenziando una preoccupante improvvisazione logistica e una serie di scelte tecniche che potrebbero aver compromesso l'esito dell'intervento. Secondo quanto riportato dal quotidiano Alto Adige e citato dall'ANSA, l'operatore ha ammesso di aver fornito recipienti non idonei per la conservazione del cuore a causa della mancanza di dispositivi sterili specifici. 🔗 Leggi su 2anews.it

