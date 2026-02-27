Trapianti al Monaldi e morte di Domenico l' esposto di Federconsumatori | Gravi non conformità ignorate da tempo

Federconsumatori ha presentato un esposto riguardante il Monaldi, evidenziando gravi non conformità strutturali e organizzative. Si segnalano criticità nelle aree intensive, l’assenza di una subintensiva dedicata, carenze nel follow-up pediatrico e dubbi sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. La questione è stata sollevata in relazione ai trapianti eseguiti e alla morte di un paziente.

Il quadro che emerge dalla relazione di Federconsumatori Campania sul Centro Trapianti di Cuore dell'ospedale partenopeo, nell'occhio del ciclone dopo quanto accaduto a Domenico Caliendo L'associazione ricostruisce una vicenda che affonda le radici nel 2016, quando diverse famiglie segnalarono un eccesso di mortalità nella popolazione pediatrica trapiantata. Nel 2017 l'attività trapiantologica pediatrica venne sospesa dopo un audit ministeriale che evidenziò la necessità di separare i percorsi assistenziali. Seguì il rifacimento della sala operatoria e, nel 2019, il rinnovo dell'autorizzazione ai trapianti. Secondo Federconsumatori, il verbale ispettivo del Centro nazionale trapianti – ottenuto solo dopo un ricorso al Tar Lazio per diniego di accesso – avrebbe riscontrato nel 2023-2024 diverse non conformità.