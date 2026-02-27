Tram fuori controllo a Milano | soccorsi in corso per liberare i feriti

Un tram è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto a Milano, causando il deragliamento e intrappolando alcune persone sotto il veicolo. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori, che cercano di liberare i feriti e gestire la situazione. La polizia e i mezzi di emergenza sono attivi per far fronte all’incidente e garantire l’assistenza alle persone coinvolte.

Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: persone incastrate sotto il mezzo Un grave incidente ha sconvolto il pomeriggio milanese. Poco dopo le 16, un tram della linea 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto, investendo alcuni pedoni e schiantandosi contro un edificio. Le persone coinvolte sono rimaste incastrate sotto il mezzo, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La dinamica dell'incidente rimane parzialmente oscura: non è chiaro se i pedoni stessero attraversando la strada o se il conducente abbia dovuto effettuare una manovra improvvisa per evitarli. La scena è drammatica, con il tram fuori controllo che ha deviato dalla sua traiettoria, travolgendo i passanti e causando gravi disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tram deraglia a Milano, feriti e soccorsi in corso in viale Vittorio VenetoGrave incidente nel pomeriggio a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato finendo la sua corsa contro un edificio e investendo alcune persone.

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: soccorsi sul postoUn tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Farmaceutica Collatina (Egualia): La Spesa Non è Fuori Controllo; Ubriaco fuori controllo. E all’ospedale è caos; Stiamo trasformando la Terra in una serra fuori controllo?; Nuova Centrale operativa Actv per terraferma: più controllo su bus, tram e People Mover.

Milano, tram fuori controllo a Porta Venezia: le impressionanti immagini dai BastioniMomenti di panico a Milano, in zona Porta Venezia, dove un tram della linea 9 è finito fuori controllo. affaritaliani.it

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone, incastrate sotto il mezzo. Uscito fuori dai binari, finisce la sua corsa contro un edificio #ANSA - facebook.com facebook

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. Il primo bilancio dell’incidente è di un morto e di oltre venti feriti: alcuni sono gravi. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre un pas x.com