Tram deragliato a Milano | il video dello schianto ripreso in diretta

Terribile schianto del tram a Milano, dove il convoglio della linea 9 affronta la curva ad alta velocità, si inclina e deraglia finendo contro un palazzo in pieno centro. Le immagini, girate da un automobilista a pochi metri di distanza, documentano l’incidente costato la vita a due persone e che ha provocato 39 feriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il deragliamento del tram a Milano. La prima ricostruzione dei fatti e il video chocDue morti e trentotto feriti. Il mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta dopo non essersi fermato alla stazione precedente. L'ipotesi ... avvenire.it

Tram deragliato a Milano, bilancio provvisorio e indagini in corsoUn tram nuovo di linea è deragliato a Milano, con un bilancio provvisorio di un morto e 39 feriti; pm e procura hanno aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica ... notizie.it

+++Tram deragliato a Milano: sono due i morti+++ - facebook.com facebook

Un tram della linea 9 è deragliato oggi a Milano. Il bilancio è di due morti, un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano e un giovane straniero, e 38 feriti. Sei sono i codici gialli e 32 le persone ferite in modo lieve. "Una tragedia: due morti, uno era un pass x.com