Un tram a Milano è deragliato questa mattina, ma un platano ha evitato un ribaltamento completo. Il vice comandante dei Vigili del Fuoco ha spiegato che l’arbusto ha contribuito a fermare la corsa del mezzo, riducendo i danni. Durante la trasmissione

Cosa ha causato il deragliamento del tram 9 a Milano? A "Quarto Grado" il direttore del laboratorio di chimica dei Vigili del Fuoco, Edoardo Cavalieri d'Oro, ripercorre la traiettoria intrapresa dal mezzo che poco dopo le 16 è uscito dai binari lungo via Vittorio Veneto provocando almeno 2 morti e 49 feriti. "All'arrivo di uno scambio la velocità viene solitamente ridotta intorno ai 30 chilometri orari", spiega., Come mostrano le immagini, riprese da una vettura in transito, al momento del deragliamento il tram viaggiava ad una velocità superiore a quella prevista durante uno scambio. "Un veicolo di quelle dimensioni pari a circa... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tram deragliato a Milano, il vice comandante dei Vigili del Fuoco: "Ribaltamento completo evitato da un platano"

Milano, deraglia tram della linea 9. Le immagini dei vigili del fuoco – Il videoQueste le immagini, girate dai vigili del Fuoco presenti sul posto per soccorrere i feriti del deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in...

