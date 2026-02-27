Un tram della linea 9 a Milano si è deragliato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio in viale Vittorio Veneto. La scena dell’incidente è stata ripresa da una dashcam installata su un’auto che si trovava nelle vicinanze. L’incidente ha causato interruzioni nel traffico e disagi nella zona, senza segnalare per il momento feriti o incidenti collegati.

Una dashcam di una vettura ha ripreso il drammatico momento del deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in viale Vittorio Veneto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio. Le immagini hanno fatto in poche ore il giro dei social. Nell’incidente sono morte due persone e oltre 30 sono rimaste ferite. “Da quello che ci risulta la dinamica è abbastanza chiara: il Tram arrivava in velocità. La cosa strana è che c’era una fermata prima” che non è stata effettuata, ha spiegato il sindaco di Milano, Beppe Sala. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, il momento dell'incidente ripreso da una dashcam

L'incidente del tram a Milano ripreso da una Dash CamAGI - Un uomo è morto e 39 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia a...

Tram deragliato a Milano: il video dello schianto ripreso in direttaTerribile schianto del tram a Milano, dove il convoglio della linea 9 affronta la curva ad alta velocità, si inclina e deraglia finendo contro un...

Tram deraglia a Milano, il momento dell'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso pi; Tram deragliato a Milano, l'intervento dei soccorritori; Tram deragliato a Milano, un morto e 39 feriti; Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti.

Tram deragliato, dal 1984 a l'incidente di Milano: tutti i precedentiIl recente deragliamento di un tram della linea 9 a Milano si inserisce in una serie di episodi simili verificatisi nel tempo, sia nel capoluogo lombardo sia in altre città italiane. ilmessaggero.it

Il deragliamento del tram a Milano. La prima ricostruzione dei fatti e il video chocDue morti e trentotto feriti. Il mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta dopo non essersi fermato alla stazione precedente. L'ipotesi ... avvenire.it

TRAM DERAGLIATO A MILANO: IL BILANCIO È DRAMMATICO. Paura nel primo pomeriggio in viale Vittorio Veneto, nel centro cittadino, dove un tram della linea 9 è improvvisamente uscito dai binari travolgendo alcuni passanti e schiantandosi con - facebook.com facebook

Tram deragliato, dal 1984 a l'incidente di Milano: tutti i precedenti x.com