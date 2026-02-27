Tram deraglia a Milano forse il conducente ha avuto un malore | il dettaglio sull' ultima fermata

Un tram è uscito dai binari a Milano, in viale Vittorio Veneto, provocando un incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe aver avuto un malore mentre era in servizio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno esaminando la dinamica dell'incidente e il motivo che ha portato alla fuoriuscita dai binari.

Il tram 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano, provocando due morti e decine di feriti. L’ipotesi principale è un malore del conducente, che avrebbe saltato l’ultima fermata non rallentando all’incrocio. Le indagini si concentrano su scambio e semaforo, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni. Tram deragliato a Milano, il motivo È l’ipotesi di un malore improvviso del conducente quella che, al momento, viene considerata la più accreditata dagli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente del tram 9 a Milano, deragliato in viale Vittorio Veneto. L’episodio ha provocato un bilancio pesantissimo: due morti e 39 feriti, alcuni dei quali trasportati in diversi ospedali cittadini in codice giallo e verde. 🔗 Leggi su Virgilio.it

