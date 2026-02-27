Tram deraglia a Milano e travolge alcuni pedoni | persone incastrate sotto il convoglio

Nel pomeriggio di oggi a Milano, un tram della linea 9 è deragliato, finendo contro un edificio e investendo alcuni pedoni. Diverse persone sono rimaste incastrate sotto il convoglio, mentre i soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. La situazione ha causato momenti di tensione nel centro della città, con i mezzi di emergenza impegnati a gestire le operazioni di soccorso.

Nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, a Milano, un tram della linea 9 è deragliato finendo contro un edificio e investendo alcune persone, che sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo. L’incidente si è verificato poco fa, intorno alle 16, in viale Vittorio Veneto, mentre il convoglio stava percorrendo il tratto che collega piazza Repubblica a Porta Venezia. Per cause ancora in fase di accertamento, il tram è uscito dai binari terminando la corsa contro la facciata di uno stabile. Secondo le prime informazioni, non è ancora chiaro cosa abbia provocato il deragliamento. Tra le ipotesi al vaglio vi è la possibilità che alcune persone stessero attraversando la strada e che il conducente abbia effettuato una frenata brusca o una manovra improvvisa nel tentativo di evitarle. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

