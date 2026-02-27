Tragedia a Casalduni Marcantonio Pd | Vicini alla famiglia della vittima

Un incidente sul lavoro si è verificato a Casalduni, dove un capocantiere ha perso la vita. A esprimere vicinanza alla famiglia coinvolta è il rappresentante del Partito Democratico del Sannio, che ha manifestato il proprio cordoglio per la tragica perdita. La notizia si diffonde nel paese, che si stringe attorno ai familiari della vittima in un momento di dolore.

"A nome del Partito Democratico del Sannio esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del capocantiere che ha perso la vita a Casalduni durante il proprio lavoro. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti i suoi cari rivolgiamo la nostra più sentita vicinanza in questo momento di grande dolore. È necessario continuare a rafforzare, con spirito di collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali, ogni azione utile a garantire condizioni di lavoro sempre più sicure". Così in una nota stampa Filomena Marcantonio, segretaria provinciale del Pd Sannio.