Traffico Roma del 27-02-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 27 febbraio 2026 alle 16:30 presenta rallentamenti. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sui disagi. Le strade principali e le vie di collegamento sono interessate da congestioni che influenzano gli spostamenti dei mezzi. Le autorità segnalano alcune aree più colpite rispetto ad altre.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti e code per incidente sono segnalate al momento sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la cassa e la Salaria e poi a seguire tra la Bufalotta e La Rustica qui vedere traffico intenso code anche sulla via Flaminia da Corso di Francia fino al Raccordo Anulare mi ricordo che a partire dalle 21 di questa sera e fino alla stessa ora di domani sabato 28 febbraio saranno possibili disagi per chi dovrà spostarsi in treno per uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale di Trenitalia è italo a rischio le corse dell'alta velocità I. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

