Traffico Roma del 27-02-2026 ore 14 | 30

Il 27 febbraio 2026 alle 14:30, sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma, sono previste potature che comporteranno chiusure al traffico. Durante il periodo di intervento, il tram 8 sarà sostituito con autobus tra la stazione Trastevere e il Casaletto. La comunicazione è stata diffusa da Roma Mobilità, attraverso il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in arrivo un nuovo weekend di potature lungo la Circonvallazione Gianicolense previste chiusure al traffico il tram 8 sarà sostituito da Busto tra la stazione Trastevere e il Casaletto dettagli romamobilita.it sarà invece una domenica all'insegna dello sport in città al mattino in programma la mezza maratona Roma Ostia Partenza tra le 8:50 alle 9:30 dal palazzetto dello sport dell'EUR arrivo alla rotonda di Ostia chiusura al traffico anche sulla Colombo modifiche per 28 linee del trasporto pubblico domenica sera invece a partire dalle 20:45 allo...