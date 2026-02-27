Traffico Roma del 27-02-2026 ore 08 | 30

Alle prime ore del 27 febbraio 2026, si registrano rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma a causa di un incidente. Il traffico si presenta congestionato e si consiglia di valutare percorsi alternativi per evitare disagi. La situazione rimane sotto controllo mentre le squadre intervenute stanno gestendo la viabilità e le operazioni di messa in sicurezza.

Luceverde Roma trovati per un incidente code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Casilina alla Romanina chiusa Al momento la corsia di sorpasso incidente sulla Braccianese con lunghe code all'altezza della Storta in direzione della Cassia sulla stessa Cassia ancora per incidente Ci sono code dal raccordo a Tomba di Nerone verso il centro Anche a causa di scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia abbiamo poi incolonnamenti sulla Cassia bis da Castel de' ceveri a via della Giustiniana altre cose sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Fidene aeroporto dell'Urbe ricordiamo che qui si transita su una.

