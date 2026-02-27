Traffico Roma del 27-02-2026 ore 07 | 30

Alle prime luci dell'alba di oggi, si sono verificati alcuni disagi sul traffico romano, in particolare sulla tangenziale est. Si registrano rallentamenti e code in prossimità di alcuni svincoli, mentre le auto circolano a passo d'uomo in alcune tratte. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti.

Luceverde Roma Bentrovati cominciamo col segnalare un incidente sulla tangenziale est all'altezza di Largo Passamonti in direzione della Salaria coinvolti diversi veicoli è un autocarro per chi proviene da San Giovanni l'uscita che porta a Largo Passamonti e quindi a San Lorenzo ancora sulla tangenziale incolonnamenti per traffico dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico altro incidente sulla Braccianese con lunghe code all'altezza della Storta in direzione Roma incidente poi su via Aurelia in prossimità di Castel di Guido con rallentamenti a partire da Aranova è ancora per il dente incolonnamenti su.