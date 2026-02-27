Traffico Lazio del 27-02-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 27 febbraio 2026, nel Lazio, il traffico è intenso con code e tratti in congestione sulla carreggiata. La luce verde indica che i veicoli stanno attraversando normalmente, ma si registrano rallentamenti e rallentamenti lungo alcune tratte. La situazione è monitorata e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità.

Traffico Lazio del 27-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio al momento si sta in coda e tratti per traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma È tra la caccia e ...