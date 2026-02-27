Traffico in via Santa Sofia ANAFePC | incontro a Palazzo degli Elefanti e primi riscontri dall’Assessore

Ieri a Catania si è tenuto un incontro tra il Presidente di ANAFePC, Calogero Coniglio, e l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità, Carmelo Coppolino, presso la sede comunale. L’oggetto principale della riunione è stato il traffico in via Santa Sofia, con i primi riscontri condivisi tra le parti coinvolte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli o decisioni prese durante l’incontro.

Si è svolto ieri, presso la sede del Comune di Catania, l’incontro tra il Presidente di ANAFePC, Calogero Coniglio, e l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità Carmelo Coppolino. Oggetto della discussione è stata la segnalazione formale trasmessa al Comune di Catania in merito alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it ANAFePC: "Rotatoria e semaforo necessari in via Santa Sofia per risolvere la questione traffico"“Il piano viario comunale dovrebbe tenere conto della natura strategica dell’area ospedaliera" – dichiarano Calogero Coniglio e Maurizio Cirignotta,... Visite guidate a Palazzo degli ElefantiTornano, in occasione delle festività agatine, coincidenti quest'anno con la ricorrenza del novecentesimo anniversario del ritorno in città delle... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Viabilità, lavori in via Betti, via Battisti e via Cerboni: le modifiche temporanee al traffico e alla sosta; Cagliari, lavori sulla 195 racc in via San Paolo: limitazioni al traffico per 15 giorni; Catania, lavori in via Manzoni: strada chiusa al traffico, ecco quando; Il 22 febbraio torna la domenica ecologica. Incidente frontale in via Santa Cristina: quattro i feritiGrave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 14 febbraio, in via Santa Cristina a Rimini, all’altezza del civico 46. Un’ Audi, con targa della Repubblica di San Marino, che procedeva in ... altarimini.it Il restyling del centro di Torino inizia ad esser visibileRispettati i tempi. Dopo un mese di chiusura al traffico, queste sono le prime due auto a transitare in via Santa Teresa e in via Maria Vittoria nel tratto tra via 20 settembre a via Lagrange. Per i ... rainews.it Al via i lavori alla Chiesa di Santa Sofia di Benevento Definiti tempi e modalità degli interventi di restauro sul bene UNESCO. Cantiere aperto da aprile, conclusione prevista a luglio. #benevento #SantaSofia #campania #ZON #zonit #restauro #UNESCO # - facebook.com facebook