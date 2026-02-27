Tracciare una rotta per creare opportunità

In un contesto di crescente incertezza geopolitica, le imprese sono chiamate a integrare sistemi di analisi strategica per individuare nuove opportunità. Le aziende devono adattare le proprie strategie e monitorare attentamente i segnali provenienti dal mercato globale per affrontare i cambiamenti. La pianificazione si basa su dati concreti e sulla capacità di rispondere rapidamente alle evoluzioni del panorama internazionale.

In questa fase così complessa, le imprese dovrebbero provare ad incorporare nella pianificazione strategica tutti gli insight associati ai macro-rischi per far fronte a possibili scenari di forte volatilità: questo esercizio richiede un potenziamento delle capacità di intelligence per comprendere e misurare i potenziali impatti sulla value chain e per adattare le strategie di conseguenza. A questo fine possiamo provare a tracciare una rotta che le aziende dovrebbero seguire per navigare nell'attuale fase di incertezza. Questa rotta segue tre punti che ruotano attorno al concetto di diversificazione: gli sbocchi commerciali, le catene di fornitura, gli investimenti.