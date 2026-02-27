In un dibattito acceso, si discute dell'importanza di mantenere le figure dei giudici e dei pubblici ministeri separate. La proposta prevede che i magistrati possano operare senza influenze esterne, garantendo un ruolo più neutrale nel sistema giudiziario. La riforma costituzionale mira a rafforzare questa distinzione, ritenuta fondamentale per un funzionamento corretto della giustizia.

"Il giudice deve essere effettivamente ’terzo’ tra pubblica accusa e difesa. E questo lo si ottiene con la separazione delle carriere, prevista dalla riforma costituzionale. Se fossimo già in questa condizione, che si otterrà con la vittoria del Sì al referendum, molte vicende giudiziarie si sarebbero concluse in modo diverso. Lo dico sulla base della mia esperienza trentennale di penalista". Parla così l’avvocato Barbara Iannuccelli, da anni impegnata a fianco dell’associazione per le persone scomparse ’Penelope’ e legale di Marisa Degli Angeli, madre di Cristina Golinucci. Avvocato Iannucelli, perché ritiene che attualmente il giudice non sia effettivamente ’terzo’ tra le due parti nel processo? "Perché non c’è la necessaria ’distanza’ tra pm e giudici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra referendum e caso Golinucci: "Giudici e pm devono essere 'distanti'"

