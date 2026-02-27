tra libri e palcoscenico musicale e coreutico chiedono il raddoppio

Al liceo classico Zucchi si conferma la presenza di tutte le sezioni dell’anno precedente, fino alla F, con un totale di 124 studenti iscritti. La scuola continua a offrire programmi musicali e coreutici, che richiedono un incremento delle risorse e degli spazi dedicati. La decisione di raddoppiare le attività nasce dalla richiesta di ampliare le opportunità per gli studenti interessati a queste discipline.

Rosalia Natalizi Baldi, preside del liceo classico Zucchi, conferma le sezioni dello scorso anno, fino alla sezione F, con 124 iscritti al liceo classico. Stanno andando bene anche i due indirizzi artistici: liceo musicale con 53 iscritti e il neonato liceo coreutico con 43. Per entrambi è stata chiesta una seconda sezione. Il territorio è pronto per una formazione artistica strutturata sulla scuola superiore: per il musicale molti ragazzi desiderano proseguire l’indirizzo musicale intrapreso nella suola media; per la danza diverse decine di scuole di danza del territorio offrono la formazione propedeutica a un percorso di studi nella scuola superiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

