Durante il discorso sullo Stato dell’Unione, Donald Trump ha affrontato vari temi, alternando momenti di autocelebrazione a critiche agli avversari politici. Robert Reich, ex segretario al Lavoro sotto Bill Clinton, ha commentato le sue parole, affermando che non avrebbe seguito il discorso. Reich ha inoltre sottolineato il suo atteggiamento distaccato rispetto a quanto detto dal presidente.

“Mente come la maggior parte delle persone respira. Io non guarderò”. È quanto ha detto Robert Reich, già segretario al Lavoro nell’amministrazione di Bill Clinton, a proposito del recente discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump. Nancy Pelosi era d’accordo quando strappò il discorso sullo Stato dell’Unione del 2020 di Trump, spiegando in seguito che si trattava di un cumulo di menzogne. Il recente Stato dell’Unione di Trump è stato poco più di un comizio elettorale travestito da adempimento costituzionale, secondo cui di tanto in tanto il presidente è tenuto ad informare i cittadini sulla condizione del Paese. Il tema del presidente attuale è stato familiare: ha ereditato un disastro da Joe Biden e, grazie al suo genio e alla sua volontà, lo ha trasformato in una prosperità senza precedenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Tra autocelebrazione e attacchi: lo Stato dell’Unione secondo Trump

Leggi anche: Trump da record sullo Stato dell'Unione. Tasse, Iran, attacchi a Biden e i dem: cosa ha detto

Lo Stato dell’Unione tra tradizione e polarizzazione. Conversazione con Lesser (Gmf)Nel discorso più lungo della sua presidenza, Donald Trump ha dedicato pochissimo spazio alla politica estera, privilegiando economia e questioni...

Operazione Usa in Venezuela, l’arresto di Maduro: la conferenza stampa di Trump

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Il discorso di Trump tra le proteste: rilancia i dazi, attacca l’Iran e si autocelebra; Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’Unione più lungo della storia; Trump rivendica una nuova età dell’oro ma il Congresso resta diviso; Usa secondo Trump: Un’economia ruggente. Ma il Pil rallenta la crescita.

Trump show, il discorso più lungo della storia tra autocelebrazioni e attacchiNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il più lungo discorso sullo State of the Union della storia degli USA si è chiuso dopo quasi un’ora e cinquanta minuti. Un record di durata, ma soprattutto un reco ... italpress.com

L'OPINIONE DI RENZO GUOLO / Trump ha trasformato l’occasione in un rito divisivo di autocelebrazione, accentuando l’impressione di una America sempre più chiusa in sé stessa - facebook.com facebook

Solo autocelebrazione. Trump si ripete all'infinito, perché tutto sembri vero (di M. Teodori) x.com