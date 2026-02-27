Toscano accende il motore del Catania | A Salerno per lasciare il segno

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha annunciato la partenza della squadra per Salerno, dove si svolgerà la prossima partita. Prima di partire, ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’obiettivo di lasciare il segno sul campo. La squadra si prepara a affrontare la sfida, con l’allenatore che ha espresso fiducia nelle potenzialità del gruppo.

La vigilia profuma di tensione e responsabilità. Prima della partenza per la Campania, destinazione Salerno, l’allenatore del Catania, Domenico Toscano, prende posto in sala stampa e accende la miccia dell’entusiasmo. Davanti c’è un banco di prova che sa di spartiacque, prima del big match contro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Verso Catania-Cosenza: i convocati di mister Toscano per la sfida del Massimino Verso Catania-Giugliano, i convocati di mister Toscano per la sfida del MassiminoImportante sfida per i rossazzurri, chiamati a bissare il successo ottenuto nel recupero di campionato contro il Trapani In vista della gara con il... Approfondimenti e contenuti su Toscano accende. Discussioni sull' argomento Toscano accende il motore del Catania: A Salerno per lasciare il segno; Sanremo si sveglia dal torpore: la cura Pantani salva il terzo atto di Carlo Conti · LaC News24. Salvare il manifatturiero toscano: E’ il motore dell’economiaLa fine del 2025 consegna alla Toscana segnali che non possono essere ignorati: diminuisce il numero di aziende, stagnano Pil e investimenti, si riduce l’accesso al credito, chiudono i piccoli negozi ... lanazione.it Motore Italia 2025. Quarta tappa in ToscanaLa Toscana si conferma laboratorio strategico di eccellenza imprenditoriale, capace di coniugare la forza dei suoi distretti storici con le nuove sfide poste da innovazione, sostenibilità e ... milanofinanza.it Sanremo: tra Disco Night e Old West, Costa Toscana si accende a ritmo di musica (Adnkronos) - Le prime due serate della Crociera della Musica 2026 a bordo di Costa Toscana hanno acceso l’atmosfera sanremese con un doppio viaggio tra mood, performa - facebook.com facebook