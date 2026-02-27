Torna alla luce il San Girolamo del pittore Mondo | fissata la data per la cerimonia di scopertura

Il dipinto raffigurante San Girolamo, realizzato nel XVIII secolo dall'artista Domenico Mondo, sarà nuovamente visibile al pubblico durante una cerimonia di scopertura prevista per lunedì 2 marzo 2026 alle ore 12 presso la Chiesa della Santissima Annunziata in Piazza Carità a Marcianise. La data è stata ufficialmente fissata per l’evento che riporterà alla luce l’opera.

Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 12, presso la Chiesa della Santissima Annunziata in Piazza Carità a Marcianise, si terrà la cerimonia di scopertura del dipinto raffigurante San Girolamo, realizzato dal celebre artista capodrisano Domenico Mondo e databile al XVIII secolo.All’evento prenderanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Como, torna Diao: fissata la data del rientro dopo l’infortunio muscolare

Lavori per la nuova illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo: "Nuova luce"Proseguono i lavori per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo.

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Dopo 5’000 anni un batterio super resistente torna alla luce; La vigna segreta di Pompei torna alla luce: il nuovo viaggio tra storia e sapori; Stellantis riapre al diesel: la neutralità tecnologica torna al centro della strategia?; L’antica mulattiera di Cavagna torna alla luce grazie al lavoro dei volontari.

Torna alla luce ad Aquileia il mosaico del 'tappeto fiorito'Torna alla luce ad Aquileia il mosaico del tappeto fiorito, scoperto tra il 1962 e il 1963 durante una serie di indagini svolte dalla Soprintendenza e dirette da Luisa Bertacchi in occasione della ... ansa.it

Il Batman perduto di Monolith torna alla luceLa chiusura di Monolith Productions nel 2024 ha rappresentato uno dei colpi più duri per l'industria videoludica occidentale degli ultimi anni. Lo studio responsabile di capolavori come F.E.A.R. e ... tomshw.it

1528 Correggio Madonna con Bambino ,San Girolamo e Maria Maddalena e un angelo. Galleria Nazionale di Parma. - facebook.com facebook